وزير العمل يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب، أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد ، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.

وأشاد السادة النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة،خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ،وقانونية تلك الشركات.

واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل،وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع السادة "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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