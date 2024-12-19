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الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب، أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد ، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.

 وأشاد السادة النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة،خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ،وقانونية تلك الشركات.

واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل،وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع السادة "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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أعضاء مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديد النائب سيد حجازي توفير حياة كريمة دمج ذوي الهمم عضاء مجلس النواب