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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء بريطانيا: يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية بالقانون الدولي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنّ الوضع في الضفة الغربية يجب التعامل معه بالقانون الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنّ الحل الوحيد الطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين، مواصلا: " يجب ضمان الإفراج عن المحتجزين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم يجب إدخال المساعدات إلى غزة".

وأردف: " نحتاج وقف إطلاق النار في غزة فورا وهناك نقاشات مكثفة جارية لتحقيق ذلك، و الوضع في سوريا يمكن أن يتطور إلى عدة مناطق صراع وواجبنا ضمان عدم حدوث ذلك".

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضفة الغربية وقف اطلاق النار في غزة