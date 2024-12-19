وكيل تعليم الغربية يستبعد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية والأخصائي الاجتماعي 

الخميس 19/ديسمبر/2024 - 07:11 م

قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استبعاد مدير مدرسة منيل الهويشات الثانوية والأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، وذلك بعد تعدد شكاوى أولياء أمور طلاب قريتي شبرا النملة، ومنيل الهويشات بعدم الانضباط داخل المدرسة.

وعلى الفور؛ قرر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوي التي تقدم بها الأهالي، وعقب انتهاء التحقيقات أصدر قرارا باستبعاد مدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي لإعادة الانضباط داخل المدرسة.

وكانت مدرسة منيل الهويشات الثانوية، قد شهدت وقوع مشاجرة داخل المدرسة ما أدى إلى حدوث حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي وأولياء الأمور، وقاموا بابلاغ وكيل الوزارة بما حدث داخل المدرسة، وعلي الفور قام بتشكيل لجنة للتحقيق واصدر قراره المتقدم .

ووجه أوليا الأمور والأهالي الشكر والتقدير لوكيل الوزارة علي سرعة استجابته وإعادة الانضباط مره اخري داخل المدرسة.