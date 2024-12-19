يوم علمي للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة بصحة الدقهلية

نظم فريق السموم بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، يوماً علمياً للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة والبرتوكولات الحديثة المستخدمة فى العلاج.

جاء ذلك تحت رعاية الد كتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

فيما ضم التدريب نحو ٦٠ من الأطباء وأخصائي التمريض والصيادلة الاوائل من مستشفيات السنبلاوين العام و شبراهور المركزى وشبرا سندى والمقاطعة.

فيما تولت أعمال اليوم الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمى مسئول ملف السموم حيث اشتمل على كيفية التعامل مع حالات التسمم بقرص الغلة والمبيدات الحشرية واللدغات علاوة على التسمم الغذائى والدوائى والتسمم بالمواد الكيميائية.