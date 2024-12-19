ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

يوم علمي للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة بصحة الدقهلية

جانب من اليوم العلمى
جانب من اليوم العلمى بصحة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم فريق السموم بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، يوماً علمياً  للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة والبرتوكولات الحديثة المستخدمة فى العلاج.

جاء ذلك تحت رعاية الد كتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

فيما ضم التدريب نحو ٦٠ من  الأطباء وأخصائي التمريض والصيادلة الاوائل من مستشفيات السنبلاوين العام و شبراهور المركزى وشبرا سندى والمقاطعة.

فيما تولت أعمال اليوم الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمى مسئول ملف السموم  حيث اشتمل على كيفية التعامل مع حالات التسمم بقرص الغلة والمبيدات الحشرية واللدغات علاوة على التسمم الغذائى والدوائى والتسمم بالمواد الكيميائية.

الدقهلية الصحة بالدقهلية السنبلاوين العام السنبلاوين المبيدات الحشرية حالات التسمم صحة الدقهلية مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية