للعام الـ4 على التوالي.. بنك القاهرة شريك استراتيجي لمعرض "تراثنا"

أعلن بنك القاهرة عن شراكته الاستراتيجية لفعاليات الدورة السادسة لمعرض تراثنا 2024 والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 12 وحتى 21 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وتأتى الشراكة الاستراتيجية لبنك القاهرة بالمعرض على مدار 4 أعوام متتالية سبقها رعاية البنك للمعرض منذ انطلاق أولى فعالياته عام 2019 في إطار جهود البنك المتواصلة لتحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف الشرائح بكافة أنحاء الجمهورية وفى مقدمتهم الشباب والمرأة المعيلة، ودعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الصديقة للبيئة، حيث يتيح المعرض فرصاً واسعة للعارضين لتسويق منتجاتهم ومشروعاتهم الإنتاجية بما يتوافق مع توجهات الدولة لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.

يعتبر معرض تراثنا أكبر حدث سنوي يتم تنظيمه في مصر، يجمع الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من كافة محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات بجمال ورقيّ مستوحى من التراث بشكل عصري، يناسب كل الأذواق. ويشهد المعرض تطوراً بالغاً منذ انطلاق فعالياته سواء من حيث زيادة عدد العارضين المشاركين أو تنوع المنتجات وتطورها.