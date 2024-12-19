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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

27 ديسمبر.. حفل فخر لقمان وأمنية حسن على مسرح نهاد صليحة

أمنية حسن وفخر لقمان
أمنية حسن وفخر لقمان
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يستعد الفنان فخر لقمان لإحياء حفل غنائي مساء يوم 27 من ديسمبر الجاري تزامنا مع احتفالات قدوم العام الميلادي الجديد.

ويأتي الحفل بمشاركة الفنانة أمنية حسن على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

يقدم فخر لقمان خلال الحفل أنواع مختلفة من الغناء بما يحافظ على الطابع الأصيل، ويتواكب مع الموسيقى الحديثة لجيله سواء كانت أغانيه الخاصة أو أغانى الزمن الجميل بتوزيعات موسيقية معاصرة مع فرقته الموسيقية.

يذكر أن آخر الأغاني التي طرحها فخر لقمان  "حلوة الحياة" من كلمات سامى سمير، ألحان وتوزيع كريم يوسف، إخراج فيديو عمر ايمن ، وأغنية "عشت سنين" من كلمات الشاعر الغنائي محمد مهدى، ألحان وتوزيع كريم يوسف، إخراج فيديو مازن مجدى، وأغنية "عاند فيها" من كلمات الشاعر الغنائي فهمى على نصر، ألحان وتوزيع كريم يوسف، إخراج فيديو مازن مجدى، وأغنية "أجمل عروسة" من كلمات فخر لقمان، ألحان وتوزيع كريم يوسف.

سرت ديسمبر حفل فخر لقمان وأمنية حسن على مسرح نهاد