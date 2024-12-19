محافظة السويس تعتمد تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء 9 محطات صرف صحي

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة السويس برئاسة اللواء طارق حامد، اليوم الخميس ، على تخصيص أراضي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لانشاء عدد(٩) محطات رفع ومعالجة، بمناطق الشلوفة والألبان الجديدة والعمدة شرق وشندورة وعزبة الشكلى وأبو عرابى، وعزبة الشلوفة الجديدة وأبو سيال.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذى عقد اليوم بمبنى الديوان العام بحضورالدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية.



كما حضر المجلس التنفيذي اللواء أحمد ديوان رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالسويس والنائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب احمد خشانة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية والجهات المعنية بالمرافق العامة والخدمات .



وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيد ، مؤكدًا على جميع القيادات برفع درجة الاستعداد القصوي والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لاستعداد المحافظة لاستقبال الاحتفالات بالأعياد.



وفى الاجتماع أكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال إصلاح تتم بالطرق وتقديم تقرير أسبوعي بذلك.



وكلف المحافظ جميع المديريات بعمل دراسة شاملة لجميع البيانات الرئيسية بالمحافظة على أن تقوم كل مديرية بتقديم تقرير عن البيانات و المعلومات الخاصة بها .



وأكد المحافظ على التنسيق بين مباحث التموين ومدير مديرية التموين والأحياء والجهات المعنية للمرور والتفتيش والمتابعة اليومية المستمرة على منافذ بيع السلع الغذائية لمراقبة وضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والتأكد من جودة السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى انه سيتم افتتاح منفذا لمحافظة السويس بمدينة السادات امام قسم الاربعين لعرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين و محاربة جشع التجار المستغلين.



كما أكد اللواء طارق الشاذلى على إدارة المحلات بالتنبية على أصحاب المحلات وإعطائهم مهلة ١٥ يوم لتقنين أوضعهم والسير في إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن القانون يقدم العديد من التيسيرات لأصحاب المحلات، لتوفيق أوضاعهم و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



ووافق المجلس التنفيذي على اعتماد دليل إجراءات مباشرة الإعلانات بالمحافظة مؤكدا على اتخاذ جميع الضوابط و القرارات بالتنسيق بين الأحياء و إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة.



وعرضت المهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة تخصيص مساحات أراضي لبعض الجهات الحكومية لإنشاء مشروعات خدمية ومرافق عامة بنطاق الأحياء.



ووافق المجلس برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس على تخصيص قطعة أرض على طريق صلاح نسيم لصالح لجنة الإشراف على المواقف لانشاء ساحة انتظار للسيارات بنطاق حى فيصل.

كما قرر المجلس تخصيص عدد (٧) قطع أراضى بنطاق احياء المحافظة لصالح الهينة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة بمدينة الحرية بحى عتاقة ومدرسة على طريق السويس/ الاسماعيلية بحى الجناين وبحى فيصل وبحى عتاقة خلف مدينة الشهداء وبمدينة السلام ٢ بحى عتاقة وبمدينة السلام ١ بحى فيصل و أيضا قطعة أرض لاقامة المدرسة اليابانية بحوض الدرس.



و فى الاجتماع قدم اللواء طارق الشاذلى محاضرة عن الاجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية في ظل الأوضاع العالمية الحالية، موضحا أهمية ما قامت به مصر في تنمية وتطوير طرق المواصلات و تكوين مجتمعات جديدة ( عمرانية زراعية و صناعية) وأيضا المشروعات القومية والتنموية والمشروعات القومية العالمية التي قامت بمصر بتنفيذها علي مستوي عدد من دول العالم.



كما تحدث المحافظ عن الموقف الاقتصادي العالمي والداخلي و الموقف السياسي الدولي و الاقليمي وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي الوضع العام والأقتصاد والوضع في فلسطين وسوريا وبعض الدول العربية.



و فى نهاية المحاضرة أكد اللواء طارق الشاذلى أن العلم هو أساس تقدم الأمم ، مؤكدا على ضرورة الإعداد الجيد والتأهيل الشخصي والوعى المستمر و أهمية الانضباط وحب العمل و تنمية العادات الفاضلة ونبذ العادات السيئة وحب مصر وتنمية الولاء والإنتماء والعمل علي النهوض بمصرنا الحبيبة في كافة المجالات.



و في المجلس التنفيذي تم عرض عدد من التقارير ، بدا بعرض تقرير عن موقف تقنين الأراضي فى كل الاحياء وتقرير عن موقف المتغيرات المكانية فى كل الاحياء وتقرير عن منظومة التصالح في البناء علي مستوي الإحياء بنطاق المحافظة وتقريرعن التعديات والازالات بنطاق المحافظة .



و فى نهاية الاجتماع كرم اللواء طارق الشاذلى الشيخ محمد محمدى إمام مسجد الحسين بحى فيصل لحصوله على المركز الأول فى المسابقة العالمية ٣١ لحافظى القرآن الكريم و ترجمات معانى القرآن الكريم.