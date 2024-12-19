للمرة الأولى.. المطران أفرام معلولي يزور مدينةَ إدلب

زار راعي الأبرشية المطران أفرام معلولي للمرة الأولى مدينةَ إدلب، أرضَ الينابيع الجارية، التابعة لأبرشية حلب، حيث التقى بقيادة منطقة إدلب في جو من الأخوة، وتباحث معها في عدة مواضيع تهم الرعية.

وتجول في شوارع المدينة وساحاتها، متفقداً كنيسة السيدة العذراء والمبنى الأساسي لمدرسة جول جمال التاريخية، وبقية الأبنية الوقفية وأملاك أبناء الرعية التي هجروها مكرهين منذ أكثر من عقد من السنين.

وبعد ذلك انتقل لزيارة قيادة منطقة جسر الشغور، وكان له وقفة في دير مار يوحنا المعمدان في قرية الجديدة، مقر المخيمات التابع لأبرشية حلب، والذي يحمل بين حجارته ذكريات مخيمات كانت تأتي إليه من كافة مدن سوريا.

ثم رفع الدعاء مع كاهن الرعية الأب سمعان وأبناء القرية من كنيسة مار إلياس، من أجل بطريرك أنطاكية صاحب الغبطة يوحنا العاشر، وملاك أبرشية اللاذقية المطران أثناسيوس وكل الحاضرين والمختصين بهم، ومن أجل سلام سوريا واستقرارها وازدهارها.

