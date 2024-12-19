بعد إصابته بطريقة مرعبة.. لاعب موناكو يعتذر للحارس دوناروما| صور

تصدرت إصابة الإيطالي جيانلوجي دوناروما، أبرز أحداث مباراة قمة الدوري الفرنسي، التي جمعت بين باريس سان جيرمان وموناكو.

حقق فريق باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، فوزًا صعبًا على موناكو بأربعة أهداف مقابل هدفين، في قمة الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة لقطة دامية، بعدما تعرض دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان لاصطدام قوي مع الإيفواري ويلفريد سينجو لاعب موناكو، مما أسفر عن إصابة مرعبة لحارس منتخب إيطاليا.

تدخل سينجو بحذائه في وجه دوناروما في الدقيقة 13، ما أدى إلى جروح ودماء، أجبرت حارس المرمى على مغادرة ملعب ستاد لويس الثاني، الذي احتضن مباراة موناكو وباريس سان جيرمان، وحل بدلًا منه ماتفي سافونوف في الدقيقة 22، فيما حصل ظهير فريق الإمارة على بطاقة صفراء.

أعلن النادي الباريسي أن دوناروما يغيب عن الملاعب لعدة أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي تتطلب إجراء فحوصات طبية أكثر تفصيلًا.

سينجو يعتذر لـ دوناروما

وفي أعقاب هذه الواقعة، سارع اللاعب الإيفواري ويلفريد سينجو إلى تقديم اعتذاره لـ دوناروما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب سينجو: «أريد أن أعتذر لجيانلويجي دوناروما، لم تكن مقصودة».

وأضاف: «لكنني أدركت من خلال ما حدث بعد ذلك أنه تعرض لإصابة خطيرة في وجهه».

وأتم لاعب موناكو: «أتمنى له الشفاء العاجل».

فوز باريس سان جيرمان على موناكو، جعله يوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط، وذلك على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بينما تواجد موناكو ثالثًا بـ30 نقطة، بفارق الأهداف عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.