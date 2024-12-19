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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الإندونيسي يطالب بتحركات ملموسة تتخطى لغة الشجب والتنديد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

رئيس إندونيسيا، برابوو
رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو
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طالب رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، اليوم الخميس، بضرورة تنفيذ تحركات ملموسة تتخطى لغة الشجب والتنديد لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. 

وأعرب سوبيانتو -خلال فعاليات الدورة الـ11 لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي- عن إدانته للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، داعيا إلى ضرورة التعاون من أجل العمل الوثيق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية؛ من أجل تقديم الدعم لسوريا ولبنان وفلسطين في مواجهة العدوان الغاشم.

وأضاف الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أن اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الدول العربية لن يتحقق إلا بالوحدة والتعاون بين الدول والشعوب العربية والإسلامية.

اندونيسيا الاحتلال الإسرائيلي برابوو سوبيانتو