إيران: الضربات الإسرائيلية على اليمن "انتهاك صارخ" للقانون الدولي

أدانت إيران، اليوم الخميس، الضربات الإسرائيلية على موانئ ومواقع طاقة في اليمن، حيث تدعم جماعة الحوثيين، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الهجمات تمثل "انتهاكا صارخا لمبادئ وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".