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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة المصري وحرس الحدود

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، من اللقاء الذي جمع بين فريقي المصري البورسعيدي وحرس الحدود على استاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

حاول الفريق المصري خلال الشوط السيطرة على الكرة، وكسب ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيد وخاصة وأن الفريق يتصدر ترتيب الدوري . 

وكان قد أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في بطولة الدوري. 

 

 وجاء التشكيل على النحو التالي:- 

 في حراسة المرمى: محمود جاد 

 خط الدفاع: عمرو سعداوي، خالد صبحي، محمد هاشم، أحمد عيد

 خط الوسط: خالد الغندور، سمادو 

 وأمامهما: أحمد القرموطي، عبدالرحيم دغموم، محمد الشامي 

 خط الهجوم: بابا بادجي.

 ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

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