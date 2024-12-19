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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 13 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

غزة
غزة
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قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن عمال الإنقاذ انتشلوا اليوم الخميس، جثث 13 شخصا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وأفادت الوكالة أن 30 آخرين أصيبوا في الغارة التي استهدفت مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، وكان من بين الضحايا أطفال ونساء.

خلال أقل من 24 ساعة استشهد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و8 نساء، في محافظتي غزة وشمال غزة.

اليوم الخميس الدفاع المدني خلال اقل من 24 ساعة تؤوي نازحين استشهدوا ضحايا أطفال غارة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين