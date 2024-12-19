استشهاد 13 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن عمال الإنقاذ انتشلوا اليوم الخميس، جثث 13 شخصا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.



وأفادت الوكالة أن 30 آخرين أصيبوا في الغارة التي استهدفت مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، وكان من بين الضحايا أطفال ونساء.



خلال أقل من 24 ساعة استشهد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و8 نساء، في محافظتي غزة وشمال غزة.