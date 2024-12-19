صحة البحيرة: إجراء 7 عمليات جراحية بالعظام ضمن قوائم الانتظار

شهدت مستشفيات البحيرة، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الخميس، إجراء سلسلة من العمليات الجراحية البارزة.

وأجرى فريق طبي في مستشفى حوش عيسى المركزي، سبع عمليات جراحية في العظام، بما في ذلك ثلاث عمليات ضمن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار.

وشملت هذه العمليات حالتين لتصليح الرباط الصليبي وحالة لتصليح أربطة الكتف، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

وفي سياق متصل، قام الفريق الطبي في مستشفى كفر الدوار العام بعملية تقدمية لتركيب كليبس لورم في الثدي باستخدام الأشعة الداخلية، وهي العملية الأولى من نوعها في المحافظة، بإشراف الدكتور مصطفى محمد عبدالحميد، استشاري ورئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، بإشراف كريم من الدكتور مصطفى محفوظ مدير المستشفى وبتعاون فعّال من الفرق الطبية المتميزة والكوادر الطبية والتمريضية والفنية.