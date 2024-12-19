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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يهدد الحوثيين بدفع ثمن باهظ بعد الغارات على اليمن

نيتنياهو
نيتنياهو
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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الحوثيين بأنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً" بعد أن شنت إسرائيل غارات في اليمن رداً على هجوم صاروخي من الجماعة المسلحة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "إنهم يتعلمون، وسوف يتعلمون بالطريقة الصعبة، أن كل من يضر بإسرائيل يدفع ثمنًا باهظًا للغاية".

وقال في بيان مصور، "إنهم لا يهاجموننا فحسب، بل يهاجمون العالم بأسره، إنهم يهاجمون طرق الشحن والتجارة الدولية".

وأضاف، أن "إسرائيل عندما تتحرك ضد الحوثيين فإنها تتحرك نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى "تفهم هذا جيدا".

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