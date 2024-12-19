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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تقديراً لأمانته.. محافظ أسوان يكرم الطفل النوبى محمود

لرده مبلغ مالى لسائحة من دولة الأرجنتين

محافظ أسوان يمنح
محافظ أسوان يمنح شهادة تقدير ومكافأة مالية للطفل النوبي
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حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في لفتة طيبة على تكريم الطفل النوبي "محمود سيد بشير " 11 سنة ابن جزيرة هيسا بالصف الخامس الابتدائي، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية وذلك تقديراً لأمانته وموقفه النبيل في رد مبلغ مالي لسائحة من دولة الأرجنتين عقب شراؤها لبعض المشغولات اليدوية التي يقوم ببيعها بمرسى معبد فيله، ولم تقوم باستلام باقي المبلغ .

محافظ أسوان يمنح شهدة تقدير و مكافأة مالية للطفل النوبى " محمود 

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لأسرة الطفل محمود، لحسن تربيتهم لأبنهم ليكون بهذه الأخلاق الرفيعة، ويكون نموذجاً مشرفاً نفتخر ونعتز به أمام ضيوفنا الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين .

مؤكداً على أن هذه الطباع الراقية من حسن استقبال الضيوف والمعاملة الطيبة لهم ، وبشاشة الوجوه السمراء لكل زائر تعتبر من الصفات التى ينفرد بها دائماً أهل محافظة أسوان العريقة .

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