عمر مرموش يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر نوفمبر

فاز النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر نوفمبر.

قدم مرموش أداء استثنائيًا آينتراخت فرانكفورت خلال الشهر الماضي، ليتوج مجهوده بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر نوفمبر 2024.

أسهم مرموش في احتلال فريقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

تفوق مرموش في صراع الجائزة على كل من، زميله في الفريق ناثانيال براون، بالإضافة إلى فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، وجمال موسيالا ودايوت أوباميكانو ثنائي بايرن ميونخ، وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

مرموش يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني للمرة الثانية

يعد هذا التتويج هو الثاني لـ مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث سبق له الفوز بها في شهر سبتمبر الماضي.

أشاد الموقع الرسمي للدوري الألماني بدور عمر مرموش في صعود فريقه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الجاري 2024-2025 برصيد 27 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني بـ29 نقطة، وبايرن ميونخ المتصدر وفي رصيده 33 نقطة.