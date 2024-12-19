رئيس لجنة الحماية بـ"ستيم قنا": نتمنى زيادة الدعم للمدرسة

أكد أحمد الصندولي، رئيس لجنة الحماية، استمرار جهود دعم مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “ستيم قنا”، من خلال مشاركات فعّالة تعكس حرص أولياء الأمور على دعم أبنائهم والاحتفاء بالمنظومة التعليمية المتميزة.

وأوضح “الصندولي”، أنه تم تنظيم حفلين خلال العامين الماضيين لتكريم خريجي المدرسة، بحضور شخصيات عامة وأساتذة من جامعة جنوب الوادي، حيث تم تكريم الطلاب المتميزين في أجواء احتفالية مشرفة.

وأضاف: «نتمنى زيادة الدعم للمدرسة من خلال تعزيز هيئة التدريس بأعضاء جدد، بما يساهم في تحقيق انضباط العملية التعليمية بشكل أفضل، ويعزز من قدرة المدرسة على تقديم الدعم اللازم للطلاب المتفوقين».

وزارت «البوابة نيوز» مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في مدينة قنا الجديدة، وهي المدرسة رقم 14 ضمن منظومة مدارس «ستيم» على مستوى الجمهورية، وتعد نموذجًا للتعليم النوعي الذي يستهدف إعداد الطلاب لحل مشكلات البيئة باستخدام العلوم والتكنولوجيا.

ويتكون المبنى الدراسي من 3 طوابق علوية وطابق أرضى، ويحتوي الطابق الأرضي، على غرف إدارة المدرسة وقاعة جمانزيوم ومعملا للغات كما يضم معمل التطبيقات الهندسية ومعمل الميكانيكا، وغرفة تكنولوجيا المعلومات، وغرفة الطبيب ودورات مياه.

أما الطابق الأول علوي يضم 6 فصول دراسية، منها 3 للبنين وأخرى للبنات، وكذا غرفة مجالات وغرفة مدرسين والمكتبة.

ويضم الطابق الثاني علوي، 6 فصول دراسية، 3 للبنين و3 للبنات، وكذلك في الطابق الثالث، غرفة للمدرسين وقاعة اجتماعات.

أما المعامل، مثل الجيولوجيا والفيزياء، والحاسب الآلي، والأحياء والإلكترونيات والكيمياء، موزعون على الأدوار.

كما توجد ملاعب ومساحات للطلاب وهم بمحيط مبني الإقامة والدراسة، ويوجد في محيط المدرسة فندقين، للطلاب والطالبات المبنى المدرسي، يتكون المبنى الفندقي من غرف للطلاب وللعاملين والإشراف، وقاعة للاستذكار، كذلك صالة للطعام، ومغسلة.

وتضم مدرسة STEM قنا معمل الميكانيكا، ومعمل التطبيقات الهندسية Fab lab، ومعمل الجيولوجيا ومعمل الفيزياء، ومعمل الأحياء، والكيمياء.

