استمرار أسواق اليوم الواحد بأحياء الإسكندرية

شهدت اليوم الخميس، أحياء وسط والجمرك والمنتزه ثان بالإسكندري، استمرار إقامة سوق اليوم الواحد وسط إقبال من المواطنين عليها، حيث أقيم السوق بميدان المندرة بحري، وبالمنشية بجراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير على مدار يومي الأربعاء والخميس أسبوعيا.

كما أقيم اليوم وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط الكائن بجراج سينما أمير بمحطة الرمل والذي يقام يوم الخميس أسبوعيا.

وتهدف أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلك ووصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة ، من خلال ٣٠ منفذ لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه.

هذا بالإضافة الي استمرار تواجد سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

وذلك فى إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة الأسبوعية لمبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تقام على مدار أيام الأسبوع بكافة أحياء المحافظة.