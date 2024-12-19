رئيس جامعة المنيا يستقبل وزير الرياضة ويبحثا استمرار التعاون بين الجامعة والوزارة

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه، بحضور الدكتور عمرو سليمان عميد كلية التربية الرياضية ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالتي دكتوراة وماجستير بكلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة بالشباب وتقديم لهم كافة أوجه الدعم والرعاية لبناء جيل جديد لديه الوعي ومسلح بالثقافة والانتماء الوطني مشيدا بالإمكانيات والمنشآت الرياضية بجامعة المنيا ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة للتواصل والتنسيق والتعاون المتبادل مع وزارة الشباب والرياضة على كافة الأصعدة والفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفني وتسخير المنشآت الرياضية الجامعية بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة المنيا، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجامعة والوزارة في تنظيم القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور فرحات على اهتمام الجامعة تشجيع مبادرة استقلال الدراجات الهوائية للطلاب داخل الحرم الجامعي ودعمها وكذلك التنسيق لاستثمار المنشآت الجامعية.

واهدي الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تقديرا لعطائه.

يشار إلى ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ناقش رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أبانوب سعد فايز بعنوان "متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة في ضوء المواصفات القياسية الدولية".

وكذلك مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة مروة خلف الله محمود بعنوان “الحماية القانونية لمستهلكي خدمات صالات اللياقة البدنية للسيدات ضد أساليب الخداع التسويقي بقطاع شمال الصعيد”.