منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف «فيفا» لشهر ديسمبر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تصنيفه الشهري لشهر ديسمبر 2024، على استمرار هيمنة منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات.

تصدر منتخب الأرجنتين التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي أصدره «فيفا» اليوم الخميس، كما جاء منتخب فرنسا في المركز الثاني وإسبانيا ثالثًا.

شهد التصنيف الجديد للمنتخبات بعض التغييرات البارزة، حيث حل منتخب البرتغال في المركز السادس، بينما جاء منتخب ألمانيا عاشرًا.

كما تراجع المنتخب الهولندي في التصنيف لمركز واحد، وتواجد وصيف يورو 2024 منتخب إنجلترا في المرتبة الرابعة.

وعلى مستوى منتخب مصر، فإن المنتخب الوطني حافظ على مركزه (33) عالميًا، كما تواجد في المركز الثالث أفريقيًا، خلف المغرب والسنغال.

تصنيف «فيفا» للمنتخبات لشهر ديسمبر 2024

تصنيف فيفا الشهري

تصنيف منتخب مصر