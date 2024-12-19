جامعة المنيا تحقق المركز العاشر بين الجامعات المصرية والمركز 450 عالميا

حققت جامعة المنيا إنجازًا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة بحصولها على المركز العاشر على مستوى جامعات مصر وأفريقيا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء المستدامة UI Green Metric لعام 2024.

وأعلن الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا حصدت المركز العاشر من بين 36 جامعة مصريه في تصنيف UI Greenmetrics 2024 العالمي لتصنيف الجامعات الخضراء والذي يصنف الجامعات على حسب مدى تحقيق الجامعات المختلفة لأهداف التنمية المستدامة ال 17 التي حددتها منظمة الأمم المتحدة

كما حصدت الجامعة على المركز 450 على العالم من بين 1477 جامعه من الجامعات الأكثر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، والمركز 375 على العالم في محور استدامة المياه داخل الحرم الجامعي والمركز 403 على مستوى العالم في النقل الجامعي المستدام، والمركز 435 على العالم في محور كفاءة استخدام الطاقة داخل الحرم الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف UI Green Metric هو تصنيف عالمي للجامعات الخضراء والمستدامة أطلق عام 2010 ويهدف إلى تقييم الجامعات بناءً على مدى التزامها بالاستدامة البيئية من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل الطاقة والمياه والنفايات والنقل والتعليم والبحث المتعلقين بالاستدامة.

وأكد ان مشاركة الجامعة في تصنيف UI Green Metric تعزز من فرص التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الأخرى حول العالم ويفتح آفاقًا جديدة للتطوير والابتكار

كما يعزز سمعة الجامعة على المستوى المحلي والدولي ويؤكد التزامها بالاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي ويشجع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

يذكر أن تصنيف UI Green Metric يعتمد على 6 معايير رئيسية هي الطاقة والتغير المناخي وإدارة النفايات والاستخدام الأمثل للمياه والنقل المستدام والتعليم والبحث والبنية التحتية.