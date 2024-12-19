سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء بأسوان.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (17500 لتر سولار – 6 سيارات "ربع نقل" بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بقيامهم بالتحصل على المواد البترولية من داخل محطة كائنة بدائرة المركز عن طريق (عامل بالمحطة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

