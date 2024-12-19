ضبط المتهم بمحاولة خطف طفلة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص خطف فتاة واصطحابها لمدخل أحد العقارات بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص باختطاف طفلة واصطحابها لمدخل أحد العقارات، والزعم بسابقة اختطافه طفل آخر.

بالفحص تنسيقاً، وقطاع الأمن العام؛ أمكن تحديد ناشر مقطع الفيديو (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبسؤاله قرر بخروج نجلته (5 سنوات) من المنزل متجهه لمحل عمله، إلا أنها تأخرت؛ فقام بالخروج من المحل للبحث عنها، وعُثر عليها برفقة أحد الأشخاص بمدخل العقار المشار إليه، فتعدى عليه بالضرب وتركه دون تحرير محضرًا بالواقعة، وقيامه بنشر المقطع المشار إليه لتحذير المواطنين منه.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (يعانى من تأخر ذهنى "يتم متابعته من قبل إحدى مستشفيات الأمراض النفسية)، وتبين سابقة قيامه بالسير بذات المنطقة صحبة طفل آخر (6سنوات) دون التعدي عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.