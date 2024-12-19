الداخلية تكشف حقيقة مزاعم سيدة بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف حقيقة ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء، وضبط القائمة على النشر.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداولته.

وتم تحديد وضبط القائمة على النشر، (تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

