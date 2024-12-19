خلال حفل تأبين محمد رحيم.. مدحت العدل يكشف عن أحدث أغاني الملحن الراحل

نظمت جمعية الملحنين والمؤلفين برئاسة الدكتور مدحت العدل، بالتعاون مع وزارة الثقافة، حفل تأبين وتكريم للملحن الراحل محمد رحيم، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الثرية التي قدم خلالها عدد كبير من الأعمال المميزة مع أكبر وأشهر نجوم العالم العربي.

الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، شهد حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وعدد كبير من النجوم من بينهم محمد ثروت ولطيفة وإيهاب توفيق ومحمد محي، إضافة إلى النجم تامر حسني، الذي كشف أن “رحيم” كان قد بدأ في تلحين أغنية لابنته المطربة ماس.

وقال تامر إنه استكمل تلحينها تكريماً لوالدها، وقدم الأغنية التي أدتها ماس لأول مرة خلال الحفل، كما شاركها في الغناء.

وعلق مدحت العدل، على هذا قائلاً إن الجميع يدعم ماس محمد رحيم في انطلاقتها الفنية، مؤكدًا على امتلاكها الموهبة.

وعن محمد رحيم، قال مدحت العدل: "محمد رحيم موسيقار مميز وفنان عظيم أمتعنا كثيراً بأعماله، وقد تشرفت شخصياً بالعمل معه، وكذلك الاستماع إلى موسيقاه المتنوعة والثرية. إبداعه سيظل حياً في قلوبنا وأعماله ستظل خالدة في ذاكرة الموسيقى العربية".

كما قدم مدحت العدل، أحدث أعمال الفنان الراحل محمد رحيم والتي لحنها للجيش المصري بعنوان الجيش المنصور، وهي هدية من إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

وأشاد الدكتور مدحت العدل، بالتقاليد المصرية في تكريم رموزها الفنية، كما وجّه الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا، على تكريمهما للفنان محمد رحيم.