رئيس وزراء باكستان: ندعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنه بالنيابة عن شعب باكستان يريد أن يعبر عن مدى اعتزازه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل عقد هذا المؤتمر وهذه الجلسة، من أجل مناقشة الأحداث الجارية، والقتل العمد للأبرياء في غزة ولبنان على هامش قمة مجموعة الثماني النامية.

وأضاف «شريف»، في كلمته خلال القمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجلسة تناقش وقتًا عصيبًا للغاية؛ لأننا رأينا تصعيدات كبيرة في الهجمات الإسرائيلية، ولا سيما على قطاع غزة والآن قد توسعوا في هجماتهم، ووصلوا إلى الضفة الغربية ولبنان وحتى سوريا، وهذا القصف الإسرائيلي أثر على المنطقة بأكملها، وقد وصل ليمتد إلى العراق واليمن، وما بعاد ذلك وهذا يؤثر على المنطقة بأكملها.

وتابع: « ما حدث في الفترة الماضية واحدة من أسود الفصول على الإنسانية والتصعيدات التي تحدث غير مسبوقة وإسرائيل استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة وفي لبنان وهذا قد نتج عنه الالاف الضحايا الأبرياء ومئات الالاف الجرحة والاحتلال الإسرائيلي انتهك كافة القرارات الدولية الإنسانية والآن هذه الحرب تتغذى على دماء الأبرياء»، مشيرًا إلى أن باكستان تدعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار بشكل فوري

وواصل: « الدول الغربية التي اختارت ان تكون صامته هي أيضًا ترتكب جريمة وبكستان كانت دائمًا تدين ما يحدث من هجمات من إسرائيل على غزة وعلى الضفة الغربية وعلى لبنان وسوريا»

ولفت إلى أن باكستان قد أدانت محاولة وقف عمل الأونروا وإسرائيل كانت تحاول بقدر الإمكان ان تعرقل قدر الإمكان دور الأونروا وهو بالغ الأهمية اليت كانت منظمة تعمل على قدم وساق من اجل إنقاذ المدنيين الأبرياء في غزة وفي الضفة الغربية.