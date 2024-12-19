أولى أيام نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء المدينة، فمنذ قليل بدأت السحب المنخفضة والكثيفة ‏المحملة بمياه الأمطار الرعدية، ‏وذلك بحسب ما جاء في توقعات ‏الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أكدت على تعرض الإسكندرية لأولى ايام نوة الفيضة الصغرى.

ووصلت درجات الحرارة اليوم الخميس 19 ديسمبر، إلى 16 درجة مئوية مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات القادمة من درجة إلى درجتين طوال ساعات الليل، وزادت سرعة الرياح لتصل إلى 19كم / ساعة، ونسبة سقوط أمطار تخطت ال 40%، ونسبة رطوبة وصلت إلى 75%.

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات من توقعات الطقس اليوم الخميس، يسيطر طقس مائل للبرودة على محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب تكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار، وسوف تصل سرعة الرياح إلى 13 عقدة، وارتفاع أمواج بحر الأبيض المتوسط والتي قد تصل إلى 1.75 متر.

وأكمل بيان هيئة الأرصاد الجوية: “يتأثر شمال البلاد بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ من اليوم الخميس ١٩ ديسمبر وتنتهى يوم الجمعة٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث يؤثر علينا منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا”.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ بالمحافظة وفقا لما جاء فيه بيان هيئة الأرصاد الجوية، من خلال نشر سيارات وبدلات سحب مياه الأمطار منذ الساعة السابعة صباح اليوم، تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة.

استمرار أعمال تطهير الشنايش، المطابق، بيارات، ومحطات الرفع، إيقاف الإجازات وبدل الراحة لكافة العاملين بالشركة لحين انتهاء الطقس السيء.