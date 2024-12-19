احمي نفسك من نزلات البرد.. أفضل نظام غذائى للوقاية من العدوى

مع بداية فصل الشتاء يجب الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن الغني بالفيتامينات والمركبات والعناصر الغذائية وممارسة الرياضة وترطيب الجسم جيدا، خاصه للأطفال والحوامل وكبار السن لحماية ووقاية الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات خلال فصل الشتاء.

ووفقا لما أشار اليه موقع “healthline” عن بعض النصائح والإرشادات المفيدة الطبيعية التي تساهم بصورة كبيرة في خفض أعراض الإصابة بنزلات البرد عن طريق تناول الغذاء الصحي المتوازن مثل:

ـ الخضراوات

تناول الخضراوات باستمرار مثل الجزر والبطاطا الحلوة والفجل واللفت والسبانخ والبروكلي والكرنب كلها مصدر للفيتامينات والمعادن الأساسية الغنية بفيتامينات أ و ج، والحديد، والكالسيوم ومضادات الاكسدة وحمض الفوليك وهي ضرورية لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجلد، كما أنها تساعد في مكافحة الألم وتقوية صحة العظام.

- تناول الدهون الصحية

الدهون الصحية أفضل أثناء فصل الشتاء للحفاظ على ترطيب بشرتك وليونه مفاصلك، وتشعرك بالدفء، وهي ليست فقط اللحوم بل المكسرات مثل الفول السوداني والفستق والكاجو وبذور الكتان والشيا والشوفان ومصادر الأسماك والسلمون فهذه العناصر الغذائية غنية بالأوميجا3 ومضادات الأكسدة والكثير من العناصر الغذائية الإضافية المفيدة لتقوية المناعة، وحماية القلب، وزيادة تركيز المخ .

- الثوم والبصل والزنجبيل

الشتاء هو موسم نزلات البرد والأنفلونزا، مما يشمل اضافة تلك الأطعمة التي تعزز المناعة في نظامك الغذائي، ولذا تناول الثوم والبصل والزنجبيل يعد رائعا لتقوية المناعة، فهم أغنياء بمضادات الإلتهابات، والميكروبات لتقليل العدوي، وتقوية المناعة.

- الحمضيات

البرتقال والليمون والجوافة والفراولة، كلها تحتوي علي فيتامين سي الذي من دوره تقوية الجهاز المناعي والوقاية ضد العدوي والفيروسات.

- المشروبات الدافئة

زنجبيل أو بابونج أو قرفة أو نعناع، مشروبات عطرية لها أثر فعال في خفض فرص الإصابة بنزلات البرد، كما أنها تساعد علي تحسن صحة الجهاز المناعي والهضمي.

- البروتين

يعد البروتين من التغذية السليمة ويجب الاهتمام بها خلال فصل الشتاء، وليس الحيواني بل النباتي كالعدس والبيض والفول، فالبروين يعمل علي تقوية صحة العضلات وإصلاح الأنسجة ودعم الجهاز المناعي.

-ممارسة الرياضة

تعد من أهم الأشياء التي يلزم بالقيام بها خلال فصل الشتاء، فهي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحماية من الأمراض في فصل الشتاء، ولذا يمكنك المشي يوميا 30 دقيقة في الهواء الطلق.