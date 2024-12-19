دي بورجوس يدير مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلنت لجنة الحكام في رابطة الدوري الإسباني، عن تعيين الحكم ريكاردو دي بورجوس لإدارة قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني، والتي تجمع بين العملاقين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأتي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الإثارة، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد بنفس الرصيد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

الحكم ريكاردو دي بورجوس

حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

سبق للحكم ريكاردو دي بورجوس إدارة العديد من المباريات التي جمعت بين الفريقين، كان آخرها مواجهة إياب نصف نهائي كأس الملك عام 2017، والتي انتهت بفوز برشلونة 2-1.

ويمتلك دي بورجوس سجلًا حافلًا مع برشلونة، حيث أدار 29 مباراة للبلوجرانا، حقق خلالها 24 انتصارًا وتعادلًا واحدًا وخسر 4 مباريات.

أما بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد، لم يخسر تحت قيادة ريكاردو دي بورجوس تحكيميًا في آخر 10 مباريات.