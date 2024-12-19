دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان.. رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة وألقي الرئيس كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- الأحداث الجارية فى المنطقة خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية فى المعايير وتهميش لقواعد القانون الدولى.

- تشهد سوريا الشقيقة، انتهاكا صارخا لسيادتها وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات.

- تؤكد مصر دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها.

- تؤكد مصر دعمها لكل جهد، يسهم فى إنجاح العملية السياسية الشاملة فى سوريا.

- تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45" ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال وأصيب أكثر من "107" آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال.

- بلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص كما تم تدمير أكثر من "70%" من البنية التحتية فى غزة.

- تعيد مصر التأكيد على محورية دور وكالة "الأونروا".. لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى.

- حق العودة للشعب الفلسطينى، لن يسقط بالتقادم.

- نؤكد على ضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنسانى.

- تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضى على خطوط الرابع من يونيو لعـام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

- أؤكد رفض مصر لأى سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال التهجير أو من خلال فصل غزة عن الضفة والقدس.

- امتدت نيران الحرب الإسرائيلية إلى لبنان الشقيقة حيث أسفر العدوان الإسرائيلى عن استشهاد ما يزيد على "4000" شخص من بينهم نساء وأطفال وما يتجاوز "16" ألف جريح.. ونزوح ما يقرب من "1.2" مليون شخص.

- حرصت مصر منذ وقوع العدوانعلى تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبنانى الشقيق حيث أقامت مصر جسرا جويا مباشرا بين القاهرة وبيروت نجحت خلاله فى إيصال "92" طنا، من المستلزمات الطبية والإغاثية.



- نشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار فى لبنان لاسيما وأن التقديرات الدولية تشير إلى حاجة لبنان إلى نحو "5" مليارات دولار، لإعادة الإعمار علي الاقل.

- تؤكد مصر أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائى، لقرار مجلس الأمن رقم "1701" وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية.

- تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء اللبنانيين من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية.. عبر انتخاب رئيس للجمهورية.

- التأكيد على أن مصر لن تألو جهدا، فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها.

- ستواصل مصر جهودها الحثيثة، لخفض التصعيد فى المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار والسلام.