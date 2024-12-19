عامل زراعي ينهي حياة زوجته صعقا بالكهرباء بالبحيرة.. ما القصة؟

أقدم عامل زراعي بإحدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على قتل زوجته صعقا بالكهرباء بعد أن قام بتوثيق يديها بالحبال، ثم قام بتوصيلها بسلك كهربائي حتى فارقت الحياة.

وكان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، قد تلقي بلاغا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بالحادث وتبين من التحريات استقبال المستشفى العام لجثة أميرة.ف.ح، (18 عاما)، ومقيمة قرية الحاجر دائرة مركز كفر الدوار ادعاء صعق كهرباء.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين لمفتش الصحة وجود أثار صعق كهرباء باليدين والساعدين وقرر وجود شبهة جنائية.

وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء أحمد السكران مدير المباحث ضم العميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية ورئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار وضباط مباحث مركز كفر الدوار لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات وأقوال والد المجنى عليها أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى محمد.ص.ع (27 عاما)، عامل زراعي ومقيم قرية الحاجر.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بتوثيقها بواسطة حبل وإيشارب داخل غرفة نومها وصعقها بواسطة سلك كهرباء قام بتوصيلة بقابس كهرباء حتى فارقت الحياة.

وعلل ارتكاب الواقعة بقيامها بالتعدي عليه وأهله بالسب والشتم ورفضها إقامة علاقة زوجية معه، وتم ضبط أدوات الجريمة بإرشاده وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.