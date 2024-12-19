نيرة أنور: اليوم العالمي لكرة السلة يشهد التعريف برموز وتاريخ اللعبة في مصر

قالت نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن الاحتفال باليوم العالمي للعبة، يأتي في ظل استراتيجية الاتحاد في نشر والتوعية بكرة السلة وإنجازاتها في الرياضية المصرية.

ويقيم اتحاد كرة السلة السبت المقبل احتفال باليوم العالمي للعبة، في نادي الزهور، بالتعاون مع مكتب الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA في القاهرة.

وأكدت نيرة أنور في تصريحات صحفية أن اليوم العالمي لكرة السلة سيشهد التعريف بإنجازات وتاريخ كرة السلة المصرية وأبرز نجوم اللعبة والعديد من رموزها.

وأشادت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بالتعاون الكبير مع مكتب الرابطة الأمريكية لكرة السلة في مصر، مشددة أن المكتب يلعب دور كبير في تطوير اللعبة في مصر منذ تأسيسه بالتعاون مع الاتحاد المصري، وبات له تأثير واضح في كرة السلة المصرية.

ووجهت نيرة محمد أنور الشكر لنادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، على استضافة اليوم العالمي لكرة السلة، وعلى دعم نادي الزهور لكافة الاتحادات الرياضية بالصورة التي تخدم الرياضة المصرية في المقام الأول.