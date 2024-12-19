ناقد رياضي: شمولية دور محمد رمضان في الأهلي أضرت بغرفة الملابس

قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي يحيى إسماعيل، إن شمولية دور محمد رمضان في النادي الأهلي، أضر بغرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح يحيى إسماعيل، أن محمد رمضان يقوم بأكثر من دور داخل أروقة النادي الأهلي، أهمها تولي منصب المدير الرياضي للنادي، وله اختصاصات مدير الكرة، وفي الوقت ذاته مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات؛ لمعاونة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وأضاف “إسماعيل”، أن مسؤوليات رمضان متعددة في الأهلي، وذلك لم يصب تركيزه على مهام مدير الكرة فقط، ما أدي إلى عدم استقرار غرفة ملابس الأحمر وتعدد الأزمات في الفترة الأخيرة.



وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتعيين أحد نجوم القلعة الحمراء السابقين في منصب مدير الكرة في أسرع وقت ممكن؛ لإعادة حالة الاستقرار داخل غرفة ملابس الأهلي من جديد.

وأتم الكاتب الصحفي بأن لابد من إبرام الأهلي لصفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.