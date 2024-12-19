يحيى إسماعيل: مروان عطية أكثر لاعبي الأهلي ثباتًا في المستوى

أكد الناقد الرياضي يحيى إسماعيل، أن مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر لاعبي الأحمر ثباتًا في المستوى خلال الفترة الأخيرة.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر كل يوم"، المذاع عبر فضائية “مصر الزراعية”، إن مروان عطية ظهر بشكل مميز في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، التي أقيمت بين الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن عطية قدم أداء جيدًا أمام باتشوكا، وكانت تدخلاته سليمة في عملية قطع الكرة من المنافس، كما كانت نسبة تمريراته صحيحة لدرجة كبيرة، وكان أكثر لاعبي الأهلي تركيزًا على المستوى الذهني، سواء من التغطية الدفاعية وتدخلاته التي تفوق بها، والدليل على ذلك أنه لم يحصل على بطاقة صفراء كحد أدنى.

وشدد "إسماعيل" على أن ثبات مستوى مروان عطية الفني والبدني في الفترة الأخيرة، جعله يحجز مكانه أساسيًا في تشكيل العميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

يذكر أن الأهلي خسر من باتشوكا بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق المكسيكي إلى المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الإسباني، ليحصد الأخير لقب كأس إنتركونتيننتال للمرة الرابعة في تاريخه.