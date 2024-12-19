السيسي: قدمنا كل الدعم الممكن إلى لبنان وأقمنا جسرا جويا مباشرا

قال الرئيس السيسي، إن مصر حرصت منذ وقوع العدوان الإسرائيلي على لبنان على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبناني الشقيق حيث أقامت مصر جسرا جويا مباشرا بين القاهرة وبيروت نجحت خلاله في إيصال "92" طنا، من المستلزمات الطبية والإغاثية.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.