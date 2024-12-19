محافظ القاهرة يتفقد أعمال نقل 3 عنابر لذبح الضأن إلى مجزر 15 مايو الجديد

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال نقل ٣ عنابر لذبح الضأن من مجزر البساتين، إلى مجزر ١٥ مايو الجديد؛ تمهيدًا لنقل باقي العنابر تباعًا، وإغلاق مجزر البساتين ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط وتطوير حى الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة به.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم افتتاح مجزر 15 مايو بعد الانتهاء من تجهيزه بأعلى المعايير الصحية، والفنية، والبيئية ، واستكمال الأعمال به .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مجزر 15 مايو سيخدم أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيدة زينب.

ومجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتي انتظار سيارات، وحظائر إيواء للحيوانات (الكورانتينة)، كما يضم المجزر خط لذبح الأغنام يستوعب 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3 ، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري ،وعدد من قيادات المحافظة.