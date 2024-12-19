أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

ارتفعت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش وسط ترقب لتحرك جديد متأثرا بتراجع لفائدة على الدولار بنحو ربه في المائة.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.