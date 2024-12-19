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الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار
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ارتفعت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش وسط ترقب لتحرك جديد متأثرا بتراجع لفائدة على الدولار بنحو ربه في المائة.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

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