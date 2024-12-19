ads
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ألمانيا تقدم 63 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مطار العريش

سفير ألمانيا ومحافظ
سفير ألمانيا ومحافظ شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت أربع طائرات من ألمانيا إلى مصر يومي 18 و 19 و 20 ديسمبر، محملة بشحنة إنسانية تزن 63 طناً، وذلك في إطار جهود ألمانيا لدعم غزة. 

تشمل المساعدات 552 خيمة عائلية و110 فرش للنوم و550 عازلًا للخيام، ستُوزع على سكان غزة المتضررين.

وقد قام السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، بزيارة إلى شمال سيناء اليوم، لمتابعة وصول وتفريغ المساعدات في مطار العريش.

 كما التقى السفير مع محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الحالية في المنطقة.

وتُسلم المساعدات المقدمة من الصليب الأحمر الألماني إلى الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى تنظيم عملية نقلها إلى قطاع غزة، حيث يتم إدارة الإمدادات من قبل موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان وزير الدولة الألماني، كريستيان ليندنر، قد أكد في مؤتمر غزة الذي عُقد في 2 ديسمبر، أن بلاده قد زادت من مساعداتها الإنسانية للمنطقة، بما يعادل أكثر من 300 مليون يورو منذ بداية الأزمة الحالية، بما في ذلك مساعدات طبية لأراضي الضفة الغربية وغزة.

وتُعتبر هذه الشحنة جزءًا من التزام ألمانيا المستمر بتقديم الدعم الإنساني، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي المساعدات الألمانية إلى نحو 700 مليون يورو بنهاية العام، مما يجعلها واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

السفير الالماني في القاهرة الهلال الاحمر المصري الضفة الغربية وغزة المساعدات الإنسانية إلى غزة محافظ شمال سيناء