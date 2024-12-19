إبراهيم صابر يستقبل محافظ كربلاء العراقية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة، المهندس نصيف جاسم الخطابي محافظ مدينة كربلاء العراقية، والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليًا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات الممتدة التي تربط البلدين الشقيقين مصر والعراق باعتبارهما من الدول العريقة ذات الحضارة القديمة والتاريخ المشترك.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على مستوى العالم وجهود الدولة المصرية فى القضاء على المناطق غير الآمنة، وتشابهها فى كثير من المقومات والظروف مع مدينة كربلاء الشقيقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في فى تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الحديثة فى كافة محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية اسهمت فى تخفيف الضغط المرورى والسكاني عن القاهرة، كما كان لمشروعات الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة المصرية بالغ الأثر فى تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وتسهيل ربط مناطق القاهرة ببعضها باعتبارها أساس التنمية والاستثمار.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته القيام بتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحويل المناطق التاريخية والتراثية بالعاصمة إلى متحف مفتوح لجذب الاستثمار السياحي.

ومن جانبه أثنى المهندس نصيف جاسم الخطابي محافظ مدينة كربلاء العراقية على أعمال التطوير التى شهدها فى القاهرة ، كما وجه الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة مدينة كربلاء، مؤكدًا وجود مساحات كبيرة من التجارب المشتركة تسمح بتبادل الخبرات بين الجانبين.