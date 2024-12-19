أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

تباينت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في السوق المصرية في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 2621 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4310 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 جرام حوالي 3771 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3232 جنيها، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30170 جنيهًا.

وقال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية، تشهد حالة من التذبذب، حيث قلص الذهب خسائره التي تكبدها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع أمس.

أضاف، أنه من المرجح أن تحديا قويا يواجه الدولار، وعائدات سندات الخزنة الأمريكية المرتفعة من تعافي الذهب.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا لكنه رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل، وقد أدى هذا، إلى جانب نبرة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إثارة رد فعل يتجنب المخاطرة، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى اختبار أعلى مستوياته في عامين وسحق الذهب والأسهم.وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.