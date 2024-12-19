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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، في بطولة الدوري.
وسيلعب الفريقين المباراة على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساء على ان تنقل المباراة على قناة اون تايم سبورتس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: عمرو سعداوي، خالد صبحي، محمد هاشم، أحمد عيد

خط الوسط: خالد الغندور، سمادو

وأمامهما: أحمد القرموطي، عبدالرحيم دغموم، محمد الشامي

خط الهجوم: بابا بادجي.

ويتصدر النادي المصري، جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

علي ماهر التشكيل نادي المصري البورسعيدي المصري