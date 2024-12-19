مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية فى سرعة الإنترنت الأرضى

حافظت مصر على مركزها الأول فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا، وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت خلال نوفمبر ٢٠٢٤، حيث بين التقرير أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا وال ٧٨ عالمياً بمتوسط سرعة ٧٦.٦٧ ميجابت في الثانية.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر من خلال تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم كتكنولوجيا الألياف الضوئية.

ويعتبر هذا التحسن الكبير في سرعات الأنترنت خطوة هامة نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للتكنولوجيا والاتصالات ، مما يساهم فى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا.