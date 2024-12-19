أشرف سنجر: الرئيس السيسي يوسع قنوات الاتصال مع العالم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية ، إنّ التناغم والتوافق بين مصر وإندونيسيا يشمل العديد من المحاور، مثل قضايا السياسة الخارجية، والتبادل التجاري، والاتفاقيات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وقطاعي الاستيراد والتصدير، موضحًا أن الميزان التجاري بين مصر وإندونيسيا يبرز كأحد الملفات المهمة والملفتة للنظر.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تُعد دولة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإندونيسيا، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز وجودها في المنطقة التجارية الحيوية المحيطة بقناة السويس.

وتابع: "إندونيسيا تُعد دولة مهمة للغاية في سياق السياسات الدولية، فهي لم تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على قناعتها بأن الاعتراف يجب أن يرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، كما أن إندونيسيا تدعم الموقف المصري في تقديم المساعدات ودعم غزة والقضية الفلسطينية".

وأردف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على توسيع قاعدة التعامل مع العالم وفتح قنوات اتصال مع مختلف قارات العالم، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم السياسة الخارجية للبلاد".