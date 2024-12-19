"تربية بني سويف" تشارك في منتدى التربية العملية "البدائل والحلول"

شاركت كلية التربية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في منتدى التربية العملية البدائل والحلول، وذلك ضمن مبادرة تميز المعلم والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، بحضور الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية، والدكتور عبد الرحمن محمد عبد الجواد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

وأوضح الدكتور منصور أن المنتدى تناول الممارسات والتحديات التي يواجهها طلاب كليات التربية خلال فترة تدريبهم العملي في المدارس، كما تناول بعض الخبرات الخاصة بالتربية العملية بجامعات عربية وأجنبية مثل كيفية تنفيذ التربية العملية بجامعة ولاية اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الدكتور أسامة أن المشاركين في الفاعلية ناقشوا مجموعة من الحلول لتلك التحديات بما يعزز قدرة المعلمين على اكتساب المهارات التعليمية المتخصصة التي تمكنهم من تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، ودعم جهود إصلاح التعليم في مصر.