طرح الفيديو الدعائي لفيلم "6 أيام"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام" الفيديو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله أجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي وضحت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.

وفيلم "6 أيام" من بطولة أحمد مالك وآية سماحة ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلٌ منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن آخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات وحقق أكثر من 76 مليون جنيه، وهو من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

https://www.instagram.com/seacinemaproductions?igsh=MWUxZWZ6ZDU4OWswZw==