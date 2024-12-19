طلاب دشنا يُبدعون في تزيين مدارسهم.. مبادرة الرئيس تُزهر بـ 250 شجرة

شارك أكثر من 3000 طالب وطالبة في مدارس دشنا شمال محافظة قنا في معسكرات لتشجير المدارس، بهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة المدرسية، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

واستقبل طارق نور الدين، مدير إدارة دشنا التعليمية، والدكتور نجم أحمد علي، مدير التعليم الفني، عدداً من قيادات وموجهي المديرية بمدرسة أبو مناع بحري الصناعية بنين، حيث تم غرس أكثر من 150 شجرة في فناء المدرسة.

كما شملت المبادرة زراعة 100 شجرة إضافية في مدرسة دشنا الصناعية بنات، في مشهد عكس التعاون المثمر بين الطلاب والمعلمين والإدارة.

ولم تقتصر الجهود على التشجير فقط، بل أبدع طلاب مدرسة أبو مناع الصناعية في تنفيذ تشكيلات فنية مميزة على الجدران، مضيفين لمسة جمالية على مدارسهم.

وأشاد الدكتور نجم أحمد علي بمستوى التنظيم وارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب، مشيراً إلى أهمية التدريب العملي داخل ورش النجارة والكهرباء، والتي شهدت تفقدًا من قبل اللجنة. كما وجه بضرورة توفير تجهيزات الأمن والسلامة بالورش، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتدريب العملي لصقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

أكد طارق نور الدين أن مبادرة “100 مليون شجرة” تسعى إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري. وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لزراعة أشجار مثمرة قليلة الاستهلاك للمياه، بما يحقق مردوداً اقتصاديًا واجتماعيًا ينعكس إيجابياً على المجتمع.

وبتوجيهات من هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم تفعيل المبادرة في جميع الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، بالتعاون مع توجيه التعليم الفني وموجهي الإدارات.

تُعد هذه الجهود نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وتحقيق التوازن البيئي، وتعزيز وعي الطلاب بأهمية المساهمة في تحسين بيئتهم المدرسية، ما يترجم رؤية القيادة السياسية نحو بناء إنسان مصري مستنير ومحب للبيئة.