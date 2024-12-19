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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يسلم الدراجات للطلاب الفائزين فى ندوات نشر الوعي البيئي

محافظ أسوان يسلم
محافظ أسوان يسلم الدراجات للطلاب الفائزين فى ندوات نشر الوعى
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قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم الدرجات للطلاب والطالبات الفائزين فى المنافسات التى تم تنفيذها داخل الندوات التوعوية لنشر الوعى البيئي للطلاب ، والتي نظمها جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية والغير حكومية للتعريف بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وكذا أثر البصمة الكربونية على الحد من التلوث، وتقام تحت رعاية وزارات البيئة والتعليم العالى والبحث العلمى وإحدى الشركات المتخصصة فى المجال البيئي.

محافظ أسوان يسلم الدراجات للطلاب الفائزين فى ندوات نشر الوعى البيئى 

مبادرة “صحتنا من صحة كوكبنا”

وجاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" التى تأتى فى إطار المبادرات المجتمعية والصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثناء الفعاليات التى حضرها الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور عمرو الطيرى مدير جهاز شئون البيئة ، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للقائمين على تنفيذ هذه الفعاليات التى تهدف إلى تنمية الوعى الصحى للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الصحة والتعليم  يمثلان الركائز الأساسية للنهوض بالدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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تسليم الدراجات جهاز شؤون البيئة التغيرات المناخية أخبار محافظة أسوان