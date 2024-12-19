السيسي يشارك في الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان بالقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية. كما تم اعتماد إعلان القاهرة.