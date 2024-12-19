للمرة الأولى.. القاهرة تجمع رؤساء مصر وتركيا وإيران

استضافت القاهرة اليوم قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بحضور قادة مصر وتركيا وإيران وتعد المرة الأولى التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسعود بزشكيان رئيس إيران ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا.

وتعد الزيارة الأولي للقاهرة لرئيس إيران مسعود بزشكيان والزيارة الثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية كما تم اعتماد إعلان القاهرة.